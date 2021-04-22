Aykut Kocaman’dan Demba Ba tepkisi: ‘Söyleyeceğim şeyler var’

Süper Lig 36. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Medipol Başakşehir’de, Teknik Direktör Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu Demba Ba’nın sözleşmesinin feshedilmesi konusuna değinen Kocaman, “Hiç kimse yanlış bir kararı bilerek vermez bu dünyada, bu seviyelerde. Sonuçlarının ceremesini de, semeresini de çekeceğiz” dedi.

Kocaman, Demba Ba’yla arasında yaşananlarla ilgili konuşmasının doğru olmayacağını söylerken, “Bu konunun başka tarafıyla ilgili söyleyeceğim şeyler var, kişiyle ilgili değil ama umarım daha rahat bir zamanda söylerim” ifadelerini kullandı.

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İşte Aykut Kocaman’ın Demba Ba ayrılığına dair yaptığı açıklama:

“Bu konuya dair hiçbir ekleyeceğim bir şey yok. Hiçbir dönemde, hiçbir oyuncu için, özellikle kararlar verdikten sonra, çok kolay bir şeyler söyleyen biri değilim. Yani nesini anlatayım. Bu konuyla ilgiliyle ilgili nedenler konuşmaya başladığınız andan itibaren oyuncuyla ilgili olumsuz bir şeyler söylemeniz gerekiyor ki ‘ben doğru yaptım’ demek için. Ben bu konulara çok fazla girmedim. Bu bir karardı. Hiç kimse yanlış bir kararı bilerek vermez bu dünyada, bu seviyelerde.”

“Alınan bir kararı konuşmaya başladığınızda, ‘Ben doğru yaptım.’ diyebilmek için oyuncuyla alakalı kötü şeyler söylemeniz gerekiyor. Kimse bu seviyede bilerek yanlış karar vermez.” M. Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, #beINSPORTS‘un sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/H8vK5P6JSH — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 22, 2021

“BUNUN BAŞKA YOLU YOK”

“Her şeyin doğru olacağına; doğru olurken de oyuncu açısından da, kulüp açısından da, takım açısından da iyi olacağına inandığım kararlar verdim hep. Buradaki karar da bu. Mutlaka olumlu, olumsuz sonuçlarını göreceğiz. Sonuçlarının ceremesini de, semeresini de çekeceğiz. Bunun başka yolu yok. Ama benim kararlar verdikten sonra oyuncularla yorum yaptığım çok görülmez. Bugün de yapmayacağım.”

“SÖYLEYECEĞİM ŞEYLER VAR”

“Hem bizim için, hem de Demba Ba için hayırlısı olsun. Nedense bizde bu konular daha çok merak ediliyor. Bu konunun başka tarafıyla ilgili söyleyeceğim şeyler var, kişiyle ilgili değil ama umarım daha rahat bir zamanda söylerim.”