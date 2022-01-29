SPOR
Abone Ol

Aykutalp Derkan’dan sağduyu çağrısı

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, ocak divan ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Divan başkanlığı olarak camiamızın bütün paydaşlarını sükunete, sağduyuya ve enerjimizi iç çekişmelere değil, birlik olup dışa yöneltmemizi tavsiye ediyoruz" dedi.

Yayınlanma: 14:43 - 29 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Aykutalp Derkan’dan sağduyu çağrısı

Galatasaray'da ertelenen ocak ayı divan kurulu toplantısı video-konferans yöntemi ile yapıldı.

Toplantıda konuşan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Gündüz Kılıç'ın ‘Galatasaray bir his takımıdır’ sözünü hatırlatarak, “Geçtiğimiz bu günlerde acaba biz bu halatı herkes bir başka tarafından çekiştirmeyip aynı yönde hep birlikte çekebiliyor muyuz? Divan Başkanlığı olarak camiamızın bütün paydaşlarını sükunete, sağduyuya ve enerjimizi iç çekişmelere değil, birlik olup dışa yöneltmemizi tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Online genel kurul sonrası sert sözler! Başkan Burak Elmas'a tepki... İlginizi Çekebilir Online genel kurul sonrası sert sözler! Başkan Burak Elmas'a tepki...
Burak Elmas Futbol Galatasaray Ocak ayı