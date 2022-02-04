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Aytaç Kara, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray'dan ayrılarak Göztepe'ye kiralık olarak gönderilen Aytaç Kara, sarı kırmızılı camiaya sosyal medya hesabından veda etti.

Yayınlanma: 16:08 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
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Aytaç Kara, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray’dan kiralık olarak Göztepe’ye transfer olan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü’ne kısa süreli de olsa veda ediyorum” dedi.

Bu sezon başında Galatasaray’a transfer olan Aytaç Kara, İzmir ekibi Göztepe’ye kiralık olarak gitti. Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Kara, “Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü’ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden geleni fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile bu sezon 12 resmi maçta görev aldı.

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