Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçı (Canlı Yayın)

Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde 4 haftadır yenilmeyen Fenerbahçe, puan tablosunda hemen arkasında yer alan Alanyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de Mesut Özil 7 maç sonra 11'de şans buldu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk oluyor. Ligdeki son dört maçının üçünü kazanan ve Trabzonspor ile berabere kalan Fenerbahçe, iki haftadır kazanan Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe 47 puanla 4. sırada yer alırken, Alanyaspor 46 puanla 5. sırada bulunuyor.