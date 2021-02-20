Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray [Canlı Maç Takibi]

Süper Lig’de zirve yarışının ortaklarından Galatasaray, son haftalarda yükselişe geçen Aytemiz Alanyaspor’a konuk oluyor. Ligin 26. haftasında oynanan ve saat 19:00’da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Kritik maçın canlı anlatımı ve canlı maç izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

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Aytemiz Alanyaspor 0-0 Galatasaray (İlk yarı)

Dakika 5′ Baskı sonrasında topu kapan ve ceza sahası içine girer girmez plaseyle vuruşunu yapan Mostafa Mohamed direğe takıldı.

Baskı sonrasında topu kapan ve ceza sahası içine girer girmez plaseyle vuruşunu yapan Mostafa Mohamed direğe takıldı. Dakika 1′ Mücadele Galatasaraylı oyuncuların vuruşu ile başladı.

Mücadele Galatasaraylı oyuncuların vuruşu ile başladı. İlk 11’ler :

: Alanyaspor : Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar.

: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar. Yedekler: Serkan, Fatih, Siopis, Juanfran, Ceyhun, Hasan Hüseyin, Efkan, Kadzior, Mustafa, Bareiro

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed.

: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed. Yedekler: Okan, Şener, Taylan, Babel, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem, Emre Akbaba, Ozornwafor

Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izleme linki (beIN üyeliği gerekmekte)

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Kupada kazanan Alanyaspor olmuştu

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanan sarı kırmızılı ekip, 10 Şubat’ta Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Alanyaspor’a 3-2 yenilerek yarı final biletini rakibine kaptırmıştı. Alanyaspor ise, oynadığı son 8 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray 51 puanla zirvede yer alırken, Alanyaspor 42 puanla 5. sırada bulunuyor.

Eksikler

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ile corona virüsü karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Alanya’ya götürülmedi. 3 maçlık ceza alan Oğulcan Çağlayan da mücadelede yer alamayacak. Alanya kadrosunda yer almasına rağmen henüz takımla çalışmalara başlamayan Sofiane Feghouli de yedekler arasında yer bulamadı.

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Arda Turan’ın cezası bitti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kaptan Arda Turan’a 2 maçlık men cezası vermişti. Turan, kupadaki Alanyaspor ve ligdeki Kasımpaşa karşılaşmalarıyla cezasını tamamladı. Deneyimli futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasında yeniden 11’deki yerine döndü. Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 27. haftadaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Alanyaspor tam kadro

Aytemiz Alanyaspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, takımda morallerin de yüksek olduğu öğrenildi. Teknik direktör Çağdaş Atan’ın ideal kadroyla sahaya çıkması beklenirken, bu maçta en önemli oyuncularından ikisinin Salih Uçan ve Davidson olması bekleniyor. Son haftaların formda ismi Babacar’ın da gol yollarında en etkili oyuncularından olacağı düşünülüyor. Takımda cezalı oyuncu olmamasının yanı sıra 4 oyuncu ise sarı kart sınırında. François Moubandje, Berkan Kutlu, Efecan Karaca ve Adam Bareiro sınırdaki futbolcular olurken, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda, haftaya deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.