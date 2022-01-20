Aytemiz Alanyaspor Hatayspor’u 6 golle bozguna uğrattı!

Aytemiz Alanyaspor sahasında ağırladığı Hatayspor'u 6-0 mağlup ederek bozguna uğrattı. Francesco Farioli ikinci maçını da kazanan Alanyaspor'da Emre Akbaba lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

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Süper Lig’in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında ağırladığı Hatayspor’u 6-0 mağlup etti. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan maçta tam 6 gol atan ev sahibi Hatayspor’u adeta bozguna uğrattı. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 35 puan toplayan Hatayspor zorlu deplasmana rakibine boyun eğdi.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı. Alanyaspor bir nevi bu karşılaşmanın öcünü aldı ve 3 puana 6 golle ulaştı. Aytemiz Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 17, 59 ve 74. dakikada Emre Akbaba, 31. dakikada Wilson Eduardo, 77 ve 80. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Emre Akbaba, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

FARIOLI İLE İKİNCİ GALİBİYET

Francesco Farioli yönetiminde iki maçını da kazanan Alanyaspor puanını 32’ye yükseltti. Hatayspor, Galatasaray galibiyetinin ardından aldığı bu ağır mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı.

Süper Lig’de pazar günü Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor’a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Çaytkur Rizespor’u ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ (İLK YARI):

17. dakikada Alanyaspor golü buldu. Sol kanattan Borja’nın ceza sahasına ortaladığı topa Emre Akbaba gelişine vurmak istedi. Defansın müdahalesiyle ortada kalan topa Emre Akbaba’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Emre Akbaba, topu koşu yapan Efecan Karaca’ya çıkardı. Bu futbolcunun da bekletmeden araya çıkardığı pasta, ceza sahası içinde Eduardo, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ (İKİNCİ YARI):

59. dakikada ceza sahası dışından Davidson'un sert şutunda top kaleci Serkan'dan sekti, dönen topu takip eden Emre Akbaba, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

74. dakikada ceza sahası dışından Novais'in defansın arkasına attığı topa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 4-0

77. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yerden ceza sahasına ortasında arkada direkte topla buluşan Oğuz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0

79. dakikada defanstan hızlı çıkan Alanyaspor'da Candeias, bekletmeden topu Oğuz ile buluşturdu. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından fileler gönderdi. 6-0