Aytemiz Alanyaspor, Leroy Fer’i kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Hollandalı futbolcu Leroy Fer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan futbolcu Fer, “Geldiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı gördüm. Çok sıcak bir karşılama oldu” dedi.

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Berkan Kutlu’yu Galatasaray ‘a, Siopis’i Trabzonspor ‘a veren Aytemiz Alanyaspor, Hollandalı futbolcu Leroy Fer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer süreci ile ilgili konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Aslında bu imza geçen hafta atılacaktı ancak Fer'in gelmesi biraz gecikti. Kulübümüze katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Gücümüze güç katacaktır. Aramıza hoş geldin” şeklinde konuştu.

Hollandalı futbolcu Leroy Fer ise, “Geldiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı gördüm. Çok sıcak bir karşılama oldu. Ben de Alanyaspor için elimden gelenin en iyisini vereceğim” diye konuştu.

5 Ocak 1990 doğumlu Leroy Fer, daha önce Feyenoord, Twente, Norwich, QPR ve Swansea formaları giydi. 2019 yılında Feyenoord’a yeniden dönen Leroy Fer, geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı.

Leroy Fer bu sezon ise Feyenoord’un oynadığı 7 resmi maçın 5’inde toplam 213 dakika görev yaptı.