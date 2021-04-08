Azerbaycan, Türkiye’nin EURO 2020’de Bakü’deki maçlarına seyirci alınacağını açıkladı

Azerbaycan Futbol Federasyonu, EURO 2020’de A Milli Takımı’mızın iki maçına da seyirci alınacağını duyurdu… Alınan karara göre Bakü Olimpiyat Stadı’nda millilerimizi 35 bine yakın seyirci destekleyebilecek.

Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada üç grup maçı ve bir de çeyrek final olmak üzere turnuvadaki 4 maçın ev sahibi olacak stadyumda yüzde 50 kapasite ile seyirci alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

UEFA HER ÜLKENİN KENDİ KARARINA BIRAKMIŞTI

16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek Türkiye için bu açıklama önemli bir seyirci desteği anlamına geliyor. 70 bin kapasiteli Bakü Stadı’nın yarı kapasitesi olan 35 bin seyircinin ay yıldızlılar için anlamı büyük olacak. Federasyon tarafından, alınan kararla ilgili tüm detaylı bilginin UEFA’ya teslim edildiği ifade edildi.

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UEFA bu konudaki kararı ev sahibi şehirlere ve ülkelerindeki salgın durumuna bağlı olarak yerel yönetimlere bırakmıştı. Alınan kararın sadece yerel taraftarları kapsamadığı, maçlarını o statta oynayacak takımların taraftarlarını da kapsadığı, Azerbaycan Futbol Federasyonu açıklamasında yer aldı.