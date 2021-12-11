Aziz Çetin: Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada Teknik Sorumlu Nuri Şahin'den övgüyle bahsetti.

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Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da, Kulüp Başkanı Aziz Çetin, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Aziz Çetin, takımın başına Nuri Şahin'in gelmesiyle birlikte keyifli seyir zevki yüksek bir bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, “Bunun karşılığını tribünlerde de görüyoruz. Tüm kamuoyunun değişikliğin farkında olduğunu umuyorum. Türkiye’de göze hoş gelen futbolu oynuyoruz. Rakibimiz çok saygı duyduğumuz Türkiye’nin güzide kulüplerinden birisi. 27 maçlık sanırım yenilmezlik serisini, 8 maçlık galibiyet serisiyle geldiler. Futbolda her sonuç var. Bizim için önemli rakibimizin pozisyonunu değil, Antalya seyircisini mutlu etmekti. Bizim yönetimimizin bir düsturu var, felsefesi var. Rakip kim olursa olsun, bu şehrin önünde yenilgi görmek istemiyoruz” diye konuştu.

“TÜRK FUTBOLU YENİ BİR HOCA KAZANIYOR”

Gençleri Antalyaspor'u desteklemeye davet eden Aziz Çetin, “Bu anlamda keyifli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı ve rakibi tebrik ediyorum. Trabzonspor’a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ligi olabildiği kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Net bir hedef koymadık. Teknik direktör değişikliği yaşadık, zor bir süreçten geçtik. Şu an en azından bunun tadını çıkaralım, keyif alalım. Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor. Tadını çıkaralım. Farklı bir futbol felsefesi var. Aynı kadronun bundan önce nasıl oynadığı belli, şimdi nasıl oynadığı belli. Aynı kadronun topa bu kadar nasıl hakim olduğunu gördük. Korkmadan çekinmeden oynuyoruz. İyi bir ekibiz. Biz bir aileyiz. Bu gece mutluyuz” ifadelerini kullandı.