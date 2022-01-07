Aziz Yıldırım’dan iyi haber! Hastaneye kaldırılmıştı…

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedbir amacıyla hastaneye yatırılan Aziz Yıldırım, corona testi negatif çıkınca taburcu edildi.

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Fenerbahçe’de 20 yıllık başkanlık yapan Aziz Yıldırım, corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırıldı. 69 yaşındaki efsane başkan, Covid-19 belirtileri taşıyınca tedbir amacıyla hastaneye gitti ve test yaptırdı.

Ancak testin negatif çıkmasının ardından taburcu edilen Aziz Yıldırım’ın son durumu hakkında, Av. Şekip Mosturoğlu verdi. Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Mosturoğlu, “Sayın Aziz Yıldırım'ın dün yapılan testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçmiştir. Bugün itibariyle rutin çalışma programıma dönecektir” ifadelerini kullandı.