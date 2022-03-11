Aziz Yıldırım’dan rekor tazminat talebi!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Şike Davası sürecinde haksız yere tutuklandığı için maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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Fenerbahçe Kulübü’nün eski yöneticilerinden Avukat Şekip Mosturoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla beraatle sonuçlanan Şike Davası sonrası tazminat davalarını açtıklarını duyurdu.

3 Temmuz 2011’de başlatılan Şike Operasyonu, geçtiğimiz günlerde Yargıtay’ın beraat kararlarını onamasıyla hukuken Fenerbahçe’nin zaferiyle noktalandı. Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının suçsuzluğunun kanıtlanması sonrasında, ilk hamle Aziz Yıldırım’dan geldi.

20 yıl boyunca Fenerbahçe’nin başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, CMK’nin 141. maddesindeki ‘Haksız tutukluluk ve gözaltı yaşayan kişiler maddi ve manevi her türlü zararlarını, devletten isteyebilirler’ hükmünü gerekçe göstererek, haksız yere tutuklu kaldığı dönemle ilgili maddi ve manevi tazminat davası açtı. Aziz Yıldırım’ın “Şimdi Fenerbahçe’ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan tüm herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz” sözlerinden alıntı yapan Şekip Mosturoğlu, davayla ilgili şu ayrıntıları verdi:

“707 MİLYON 741 BİN VE 70 MİLYON TL”

“3 Temmuz sürecinde haksız bir şekilde tutuklanmamız sebebiyle uğradığımız zararlarla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında; haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir. Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Bu sebeple yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacaktır.”