Babası kulübe para verdi oğlu transfer oldu! Daha önce hiç futbol oynamamış…

Hayatında hiç futbol oynamamış 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Martin Podhajský, babası 20 bin Euro verince Çekya takımına transfer oldu.

Sozcu.com.tr

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Son yılların en sıra dışı transferi Çekya’da gerçekleşti… Hayatında hiç futbol oynamamış 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Martin Podhajský FK Viagem takımı ile sözleşme imzaladı.

Peki bu çılgınca anlaşma nasıl oldu? Daha önce hiç futbol oynamamış biri neden transfer edildi? İşte tüm bu soruların cevabı bir sponsorluk anlaşmasında gizli… Çekya 3. Lig’de mücadele eden FK Viagem’a yaklaşık 500 bin Çekya Korunası (20 bin Euro) bağışta bulunan bir baba bu para karşılığı 22 yaşındaki oğlunun sezon içinde en az 10 dakika forma giymesini teklif etti.

SADECE FIFA OYNUYOR

Kulüp bu teklifi kabul etti ve taraflar sözleşme imzaladı. Profesyonel olmayan ve futbolu sadece konsol oyunda FIFA’da oynayan Martin Podhajský bu ayrıcalığa babasının kulübe yaptığı 20.000 Euro’luk sponsorluk katkısı ile sahip oldu. Podhajský’nin Çekya takımında forma giydiğinde kaptan ve forvetin yerini alması bekleniyor.

‘BU PARAYI VEREN HERKESİ ALIRIM’

Kulüp başkanı Premysl Kuban bu ilginç transfer ile ilgili olarak olarak şunları söyledi: “Futbol oynamıyor, sadece bilgisayarda FIFA oynuyor. Ancak her gün 500 bin Çek Korunası’nın yerde yuvarlandığını görmüyorum. Sorun değil. Sorun değil. 20 bin Euro karşılığında ben herkesi takıma alırım.

‘HER ZENGİN ÇOCUK BABASINA YALVARACAK’

Kulübü destekleyen taraftarlar ilk başta bu anlaşmanın bir şaka olduğunu düşünerek dalga geçti. Ancak kulüp başkanının yaptığı açıklama ve paylaşılan bir video ile transferin gerçek olduğu anlaşıldı.

Suudilerin Avrupa liglerinden üst düzey yetenekleri cezbetmek için futbol transfer piyasasını akıl almaz meblağlarla altüst ettiği bir dönemde, Çek kulübünün sürpriz imzası bazı futbolseverler tarafından anlayışla karşılandı. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili “Bir grup zengin çocuk şimdi anne ve babalarına koşup bunun için yalvaracak” yorumunda bulundu.