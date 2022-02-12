Bafetimbi Gomis 1273 gün sonra geri döndü

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, uzun bir aranın ardından tekrar sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşurken, ilginç bir tesadüfe de imza attı.

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Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk etti. Galatasaray’da ikinci dönemine başlayan, ilk döneminde son olarak Göztepe maçında forma giyen Bafetimbi Gomis, 1273 gün sonra tekrar sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Domenec Torrent tarafından ilk 11’de şans verilen 36 yaşındaki oyuncuya, karşılaşma öncesi ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu. Bafetimbi Gomis, Galatasaray’daki ilk döneminde de ilk maçını Kayserispor’a karşı oynamıştı. 14 Ağustos 2017 tarihinde oynanan o maçı Galatasaray 4-1 kazanırken, Bafetimbi Gomis iki gol atarken, bir de asist yapmıştı.

OMAR, 413 GÜN SONRA KADRODA

Öte yandan Galatasaray’da, 31 Aralık 2020 tarihinde geçirdiği talihsiz olay sonrası gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Son olarak 26 Aralık 2020’de Trabzonspor maçında görev alan ve uzun bir aradan sonra kadroda yer alan Norveçli oyuncuya taraftarlar da tezahüratlarda bulunarak destek verdi.

Galatasaray taraftarları ayrıca, Nef Stadyumu’ndaki mücadele öncesi “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundu.