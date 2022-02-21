Bafetimbi Gomis: Galatasaray aşıkları için bu golleri attım

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, 3-2'lik Göztepe galibiyetinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi deplasmanda 3-2 yenerek 6 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Yıllarca unutulmayacak bir maça sahne olan mücadele sonrasında sarı-kırmızılı takımın iki golünü atan Bafetimbi Gomis maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

“İyi hissediyorum. İyi bir takım oyunu oynadık. Her şey iyi olmasa da yapabileceklerimi gösterdik. Galatasaray adına gol attığım için çok gururluyum. Bu galibiyeti Omar’a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra geri dönmesi çok önemliydi.”

“HERKESE ARMAĞAN EDİYORUM”

“Galatasaray aşıkları için bu golleri attım. Türkiye’nin en büyük kulübü olan Galatasaray’ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu golleri armağan ediyorum.”

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