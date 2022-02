Bafetimbi Gomis, Galatasaray için yola çıktı

Galatasaray’ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis bugün İstanbul’a geliyor.

36 yaşındaki golcü oyuncunun bugün 17:00’de Atatürk Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor. Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Gomis yola çıktığını duyurarak, “Benim için değerli olan insanların yanında olmak ve bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul’a geliyorum.” dedi.

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray’dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

On my way to Istanbul, to find the people who are dear to me and fulfill my duty as a lion. pic.twitter.com/Sqa2wvEClj

