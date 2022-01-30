Bafetimbi Gomis’ten Galatasaray temalı transfer mesajı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transfer dedikodularını arttırdı.

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Galatasaray’la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’a gelen Senegal asıllı Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için gün sayıyor.

2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 29 golle gol krallığı yarışında zirvenin sahibi olan 36 yaşındaki Gomis, 2018’den beri Suudi Arabistan’da devam eden kariyerini Türkiye’de sürdürme kararı aldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Gomis’in transferi konusunda görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

“GÜLÜMSEMEM ANLATIYOR”

Ardından Türkiye’ye gelen futbolcu, Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmelerin neticesinde mutlu sona ulaştı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta üzerinde Galatasaray ürünleri olan futbolcu, “İyi haberler aldığımda… Gülümsemem her şeyi anlatıyor” ifadelerini yazdı.

Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımında forma giyen ve ara transferde serbest kalan Gomis, bu sezon oynadığı 19 maçta 9 gol attı.

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