Bahis oyunu İddaa’ya zam geldi! Minimum tutar yükseldi…
Her gün yeni bir zam haberine uyanan Türkiye'de, bu sefer piyango bahisseverleri vurdu. Spor Toto'nun yaptığı açıklamada, 'İddaa' oyunlarındaki minimum bahis tutarı yükseltildi.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı himayesinde oynanan şans oyunu ‘İddaa’nın minimum tutarı 3 TL’den 10 TL’ye yükseldi.
Zam kararı bugünden itibaren tüm Türkiye’de geçerli olurken, canlı ve online bahis oynatan platformlar, yeni ücretleri gece 00.00’dan sonra güncelledi.
Zam haberinin ardından kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, Spor Toto’dan yapılan açıklamada, “7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, minimum bahis tutarı 10 TL’dir. Keyifli oyunlar dileriz” denildi.