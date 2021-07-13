Yunanistan’a siyasilerden art arda tepkiler

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak olan özel maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavrı sonrasında Türkiye’ye dönüş kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray futbol takımının bugün hazırlık maçı için gittiği Yunanistan’da gördüğü kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Galatasaray futbol takımımızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU, BURAK ELMAS’I ARADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burak Elmas’ı arayarak, Galatasaray’ın bu tavrına olan desteğini belirtti.

CHP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'da sportmenlik dışı bir muameleyle karşılaşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefonla görüşerek, Galatasaray Spor Kulübü’nün tavrına desteklerini iletti.”

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ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız bugün Galatasaray futbol takımının Atina’da havaalanında yaşadığı keyfi muamele hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi yapmıştır” denildi.

KASAPOĞLU: İLKEL TAVRI ŞİDDETLE KINIYORUM

Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile telefonda görüştüğünü belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, “Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.