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Bakan Fahrettin Koca, aşı çağrısı yapan ‘Dört Büyükler’e teşekkür etti

Süper Lig’in ‘Dört Büyükler’i olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, yaklaşan sezon öncesi taraftarlara aşı olmaları çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım" dedi, futbol kulüplerine teşekkür etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:29, 18/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Bakan Fahrettin Koca, aşı çağrısı yapan ‘Dört Büyükler’e teşekkür etti

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor; resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla taraftarlarını Covid-19 aşısı olmaya davet etti.

Dört kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ortak paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

“Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden Covid-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım.”

KOCA'AN KULÜPLERE TEŞEKKÜR MESAJI

Sağlık Bakanı Koca da kulüplerin yaptığı paylaşımları alıntılayarak tek tek teşekkür etti, “Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım” notunu düştü

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