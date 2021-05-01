Bakan Kasapoğlu: Seyirciye açma konusunda ciddi niyetimiz var

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beIN Sports’ta katıldığı programda, önemli açıklamalarda bulundu. Türk sporunun ve futbolunun sorunlarını birlik, beraberlik içinde masaya yatırıp tartışmayı ve çözüm önerileri ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanması konusunda çalıştıklarını da ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Önümüzde Şampiyonlar Ligi Finali var. Seyirci konusunda yakın takipteyiz. Seyirciye açma konusunda ciddi niyetimiz var. Çalışmalarımız bir aşamaya geldi. İlgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Standartları belirleme aşamasındayız ama hem yurtdışından gelecek ciddi seyirci konusu… Hem resmi heyetler hem sporseverler noktasında hem ülkemizden gençlerimizin özellikle talepleri var bana ulaşan. İnşallah bu tedbir sürecini en güzel şekilde atlatmayı umuyoruz. Türkiye her zamanki gibi muhteşem ev sahipliği yapacak. Dünyanın en güzel şehri İstanbul. Güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Gelen sporseverlere İstanbul'un bir kez daha muhteşemliğini ispat edeceğiz. İnşallah futbolun güzellikleriyle dolu bir akşamı her iki takım inşallah ortaya koyacaklar.”

“Kaos ortamından futbolu ve sporu kurtarmamız lazım”

Türk futbolunun kaos ortamından kurtulması gerektiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Kaos ortamı ve kaosun sürekli körüklenmesi. Çok yanlış bir yol bence. Bu yoldan dönülmesi lazım. Bu kaos ikliminin sporun tüm paydaşlarına futbolun tüm paydaşlarına zarar verdiğine inanıyorum. Kısa vadede bu kaosu körükleyenlere belki katkı sağlıyor olabilir. Ama uzun vadede başta ligin marka değeri olmak üzere tüm paydaşlara zarar veriyor. Tüm paydaşları aşağı çekiyor. Sporun ortamında kardeşlik var, pozitiflik var. Dolayısıyla bu kaos ortamında sporumuzu, futbolumuzu kurtarmamız lazım. Bunda da futbolun tüm paydaşlarına görev düşüyor. Federasyonları, yöneticileri, teknik ekipleri, sporcuları, taraftarları herkes şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. O yüzden ligimizin marka değerini, takımlarımızın değerini aşağı çekme hakkımız yok. Her şeyden önce zihniyet değişmeli” şeklinde konuştu.

“Tek sorun hakemlermiş gibi algı oluşturulması yanlış”

Son dönemde yaşanan hakem hataları hakkındaki yorumlara da değinen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Öncelikle ifade etmeliyim ki; hakemler üzerinden bir algı oluşturulmasına karşıyım. Sanki herkes görevini layıkıyla yerine getiriyor da tek sorun hakemlermiş gibi algı oluşturulması yanlış bir durum. Herkes hata yapabiliriz. Herkesin hata yapabileceği ortamda hakemleri günah keçisi ilan etmek haksızlık olur. Tabii hakemlerimiz tartışmalı kararlar veriyorlar mı? Tabii ki oluyor. Hatalı kararlar oluyor mu, onlar da oluyor. Bunları çözeceğimize inanıyorum. Yeter ki aklı selimle yaklaşalım. Yeter ki iyi niyetle yaklaşalım. Kasıt olmasın. Ben bu kuralların ve uygulamaların daha şeffaf ve tutarlı olması gerektiğine inanıyorum. Bir maçta kırmızı kart verilen pozisyona başka bir maçta faul dahi çalınmaması apaçık bir tezat. Tabii ki vicdanları yaralıyor. Tabii ki futbolun, seyircinin, taraftarın keyfini kaçırıyor. Bu kuralların elbette tutarlılığı olması lazım. Tabii ki bunların şeffaf şekilde de uygulanıyor olması lazım. Ben bu anlamda futbol federasyonunun hukuk kurullarının vermiş olduğu kararlarda bir gerekçelendirme noktasında daha hassas davranılması gerektiğine inanıyorum” cümlelerine yer verdi.

“Kulüplerimizin, gönül verenlere layık bir şekilde yönetilmesi gerekiyor”

Kulüplerin, hesap verilebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde de dünyada da spor kulüplerinin şeffaflığı sorun, denetlenmesi konusu, yönetilmesi noktasındaki sorunlar bunların her biri açıkçası ivedilikle çözülmesi gereken konular. Dünyanın emeği var. Yatırımı var. Müthiş bir heyecan olan bir konu ve bu konunun birkaç tane sorumsuz yönetici ile çıkmaza sokulmasını ben futbol camiası için spor camiası için haksızlık olarak algıladığımı ifade etmek istiyorum. Başarının ödüllendirilmesi gerekli, başarısızlığın değil. Somut kriterle yapılan harcamalar alınan sonuç en basit. Bunların ölçülmesi gerek. Hem kulüplerde hem federasyonlarda. Ciddi bütçeler harcanıyor, ciddi gayretler ortaya konuyor. Bunların hem şeffaf şekilde paylaşılması hem de evrensel yönetim ilkeleri ile bu camiaların yönetilmesi gerekiyor. Kulüplerimiz milletimize mâl olmuş kulüpler. Milyonlarca insanın gönül verdiği kulüpler. Gönül verenlere layık şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl tüm sporun paydaşlarını bir araya getirdik. İnanıyorum ki çok kısa vadede parlamentomuzun büyük çalışması ile sporda ve sporun paydaşı olan kulüpler ve federasyonda yarınlarımızı çok daha güçlü şekilde yönetebileceğimiz şekillendireceğimiz altyapıyı inşallah el birliği ile tesis edeceğiz. Hesap verilebilirliği, şeffaflığı ve bu çerçevede de taraftara layık yönetimlerin oluşturulması konusundaki yasal altyapıyı da inşallah hep birlikte görmüş olacağız.”