Bakan Kasapoğlu’ndan zemin ve hakem açıklaması: ‘Mazereti olmaz, yaptırım uygulanacak’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor medyası buluşmasında basın mensuplarına gündemle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Statlardaki zeminlerin kötü olmasına değinen Bakan Kasapoğlu, yapılacak olan reformlarla birlikte kulüplerin finansal durumundan yöneticilerin sorumlu olacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu “Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı göstermek zorunda” şeklinde konuştu.

Futbolda sürekli aynı konuların konuşulduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum. Futbolun üretkenliğinin konuşulması gerekirken başka konular konuşuluyor. Kişileri değil sistemi konuşmamız lazım. Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz. Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var” dedi.

İşte Bakan Kasapoğlu’nun gündeme dair çok önemli açıklamaları:

“Gerekirse federasyon yaptırım uygulayacak”

“Bakanlığımız statları inşa ediyor ve sonrasında en güzel şekilde kulüplere ya da yerel yönetimlere devrediyor. Göztepe Stadı'nın açılışını yaptık, dünyanın en güzel statları arasında aday gösteriliyor. Biz en iyi şekilde teslim ediyoruz. Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı gösterme görevindedir. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan stat olması hem de sporcuların sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmemesi lazım. Sporcuların sağlığı her şeyden önemli. Gerekirse profesyonel destek alacak, gerekirse federasyon yaptırım uygulayacak. Türk sporunun imajına hiçbir şekilde hiçbir kimsenin zarar verme hakkı olmadığını düşünüyorum. Pandemi döneminde bir süre maçlar oynanmadı. Sonrasında federasyonumuz başarılı şekilde uygulayarak lig maçlarını gerçekleştiriyor. Sporun lokomotifi futbolda amatör liglerimiz de inşallah başlayacak. Amatör camiasına başarılar diliyorum. Gerekli çalışmaları federasyonumuz yapıyor. Biz de bakanlık olarak sporcularımızın sağlığı için tüm birimlerimizi harekete geçirerek, rekabetin dostça, kardeşçe olduğu müsabakalara destek veriyoruz”

“Kulüplerin finansmanından yöneticiler sorumlu olacak”

“Kulüplerimizin finansal durumunu iyileştirme, diğer adıyla reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle finansal durumdan yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin şeffaf olması durumu ortada. Hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla devletin ciddi bir desteğinden de bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verilebilir bir mantıkla, şeffaflıkla, sporumuz tüm branşlarında çok daha farklı noktalara gelecek. Milletimizle inşallah yarınların daha güçlü Türkiye'sinde sporu da parlayan bir yıldız yapacağız. Herkes şapkasını önüne koysun dedik. Kulüplerin artık sürdürülemez durumunu sürdürülebilir hale getirelim dedik. Türk halkını da bu anlamda spora erişebilir hale getirelim, sporu bir kültür haline getirelim. Ciddi anlamda seferberlik ruhundan bahsediyoruz. Sporcusuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora dahil etmek ve sporu yaşamın bir parçası haline getirme taahhüdümüz var. Kulüplerin ve federasyonların değişecek bu yapıya ayak uydurmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum.”