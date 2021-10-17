Bakasetas: Çok iyi bir dansçı değilim ama…

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Bakasetas, maçtan sonra konuştu.

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Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Trabzonspor’da Yunan yıldız Bakaetas, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Biri serbest vuruş, birini de penaltıdan 2 gol atan Bakasetas’ın sözleri şöyle;

– Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Takımın maçı kazanması benim için çok daha önemli. Hem maçı kazanmak, hem de benim gol atmam çifte mutluluk sağlıyor. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün sonuna kadar mücadele ettik ve bu harika maçtan galibiyet çıkartabildik.

– Abdulkadir Ömür’ün ricasıyla o dansı yaptım. Çok iyi bir dansçı değilim ama kolbastıyı deniyorum.

– Hem fiziksel hem de mental olarak büyük takımlarda oynamak iyi hazırlık, iyi çalışma gerektiriyor. Seviyenizi yükseltmek ve hep daha iyi olmaya çabalamalısınız. Trabzonspor’da elimden geleni yapıyorum ve hep daha iyisini yapmaya çalışacağım.

– Takıma adaptasyon konusunda buradaki herkesin inanılmaz yardımı ve desteğini gördüm. Bu kadar inancı görünce buna karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Adaptasyonumun kısa sürmesinin nedenlerinden biri Yunanistan’da büyük bir takımda oynamamdır. Bunun da çok yardımı oldu.