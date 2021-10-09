Bakasetas ve Pelkas, Yunanistan’ı ayakta tuttu
Fenerbahçeli Pelkas ile Trabzonsporlu Bakasetas, Dünya Kupası yolunda milli takımları Yunanistan'ı Gürcistan karşısında attıkları gollerle galibiyete taşıdı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Batum Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak ilk iki sıra için iddiasını sürdürdü.
Maç boyunca rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Yunanistan, gol için 90. dakikayı bekledi. Kazanılan penaltıda topun başına Trabzonsporlu Bakasetas geçti ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Fenerbahçeli Pelkas ise maça noktayı koyan isim oldu. 90+5’te savunmanın hatasını iyi değerlendiren Pelkas, kaleci Loria’nın üzerinden aşırtma vuruşla skoru 2-0’a getirdi.
Bu sonuçla Gürcistan 1 puanda kalırken, 3. sıradaki Yunanistan 9 puana yükseldi. Lider İspanya maç fazlası ve 13 puanla lider durumda. Yunanistan ile birlikte 5 maç oynayan İsveç de 12 puanla 2. sırada…
Grubun kritik maçında Salı günü İsveç ile Yunanistan karşı karşıya gelecek.