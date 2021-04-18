Balıkesirspor, Eskişehirspor’u deplasmanda yendi, nefes aldı

TFF 1. Lig'in 31. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Balıkesirspor’un gollerini penaltıdan Manaj, Taşkın ve Abdülkadir kaydetti.
Bu galibiyetle Balıkesirspor puanını 35’e yükseltirken, Eskieşhirspor 8 puanda kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Burak Cansız, Ogün Kamacı
Eskişehirspor: Cengiz, Furgan (Onurhan dk. 78), Bedirhan, Furkan (Talha dk. 45), Selman (Tolga dk. 45), Uğur, Mevlüt (Arda dk. 79), Emir, Cihangir, Onur, Berkay
Yedekler: Mehmet, Alperen, Göktuğ, Bartu, Necati, Utku
Teknik Sorumlu: Yasin Söğüt
Balıkesirspor: Atilla, Mert, Sedat, Batuhan (Berat dk. 82), Oğuzhan, Manaj (Abdülkadir dk. 63), Cemal, Enes, Taşkın, Muhammed (Nemanja dk. 82), Cumali
Yedekler: Yiğithan, Foxi, Mahatma, Anıl, Oğuz, Hasan, Nemanja, Abdülkadir
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Manaj (dk. 37), Taşkın (dk. 45), Abdülkadir (dk. 76) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Emir Yıldız (Eskişehirspor)