Balıkesirspor, Eskişehirspor’u deplasmanda yendi, nefes aldı

TFF 1. Lig'in 31. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Balıkesirspor’un gollerini penaltıdan Manaj, Taşkın ve Abdülkadir kaydetti.

Bu galibiyetle Balıkesirspor puanını 35’e yükseltirken, Eskieşhirspor 8 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

32′ Taşkın'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında Sedat'ın kafa vuruşu az farklı auta çıktı.

Taşkın'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında Sedat'ın kafa vuruşu az farklı auta çıktı. 36′ Ceza sahası içinde Mert'in düşürülmesi sonrasında hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi.

Ceza sahası içinde Mert'in düşürülmesi sonrasında hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi. GOL! 37′ Beyaz noktaya gelen Manaj'ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

GOL! 45′ Taşkın'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top filelere gitti. 0-2

56′ Cihangir'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Atilla kornere çeldi.

Cihangir'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Atilla kornere çeldi. GOL! 77′ ceza sahası içinde Enes'in pasında Abdülkadir meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Burak Cansız, Ogün Kamacı

Eskişehirspor: Cengiz, Furgan (Onurhan dk. 78), Bedirhan, Furkan (Talha dk. 45), Selman (Tolga dk. 45), Uğur, Mevlüt (Arda dk. 79), Emir, Cihangir, Onur, Berkay

Yedekler: Mehmet, Alperen, Göktuğ, Bartu, Necati, Utku

Teknik Sorumlu: Yasin Söğüt

Balıkesirspor: Atilla, Mert, Sedat, Batuhan (Berat dk. 82), Oğuzhan, Manaj (Abdülkadir dk. 63), Cemal, Enes, Taşkın, Muhammed (Nemanja dk. 82), Cumali

Yedekler: Yiğithan, Foxi, Mahatma, Anıl, Oğuz, Hasan, Nemanja, Abdülkadir

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Manaj (dk. 37), Taşkın (dk. 45), Abdülkadir (dk. 76) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Emir Yıldız (Eskişehirspor)