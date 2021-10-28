Ballon d’Or listesi sızdırıldı! Kazanan belli oldu

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve son 12 yılda Ronaldo ile Messi'nin damgasını vurduğu Ballon d'Or ödülünün sonucu sızdırıldı! Oylama sonrası ortaya çıkan listenin doğruluğu için 29 Kasım beklenecek!

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Avrupa’da Yılın Futbolcu Ödülü olarak bilinen Ballon d’Or’u 2021 yılında kazanan isim sızdırıldı! 29 Kasım’da yapılacak ödül töreni öncesinde oylama sona erdi. Bir sosyal medya uygulamasında paylaşılan fotoğrafa göre, Bayern Münih’in golcüsü Robert Lewandowski ödülü kazanıyor!

Sızdırılan listede Lewandowkski 627 oy almış olarak görünüyor. Ardında ikinci sırada Lionel Messi ve 3. sırada Karim Benzema bulunuyor.

Son 12 senede 10 ödül Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasında paylaşılırken, 2018 yılında Luka Modric kazandı. Ödül, 2020 yılında corona virüs pandemi nedeniyle sahipsiz kaldı!

2021 BALLON D’OR LİSTESİ

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Leo Messi (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Jorginho (Chelsea)

Kylian Mbappe (PSG)

N’ Golo Kante (Chelsea)

Erling Haaland (Dortmund)

Cristiano Ronaldo (Manchester.United)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Gianluiggi Donnarumma (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Harry Kane (Tottenham)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Ruben Dias (Manchester City)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Pedri (Barselona)

Neymar (PSG)

Riyad Mahrez (Manchester City)

2018 YILINDA DA SIZDIRILDI

Ballon d’Or ödülünü kazanan isim 2018 yılında da sızdırılmıştı. Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası finali oynayıp, Real Madrid ile de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Luka Modric, Messi ve Ronaldo’nun serisini bozarak 33 yaşında Ballon d’Or kazanmıştı.

2018’de sızdırılan liste doğru çıkarken, 2021 yılı listesinin doğru olup olmadığını dünya futbol kamuoyu 29 Kasım’da öğrenecek.