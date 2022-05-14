‘Balotelli, Yunus Akgün’ü dövdü’ iddiası için Murat Sancak’tan açıklama

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli ile Yunus Akgün'ün kavga ettiği ve İtalyan oyuncunun, takım arkadaşını dövdüğü iddia edilen haber için kulüp başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi. İki oyuncu da Instagram'dan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasına 52 puanla 9. sırada giren ve art arda aldığı kötü sonuçların ardından Avrupa şansını kaçıran Adana Demirspor’da Mario Balotelli ile Yunus Akgün’ün kavga ettiği iddia edildi.

Tesislerde İtalyan futbolcunun takım arkadaşını dövdüğü ve bonservisi Galatasaray’da olan genç oyuncunun yüzünün kanlar içinde kaldığı belirtildi.

BAŞKAN SANCAK: KÜLLİYEN YALAN

Ancak bu habere Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan yalanlama geldi. Başkan Sancak, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda, “Yalan, yalan! Haber külliyen yalan. Takımda en iyi anlaşan Balotelli ve Yunus’tur. Dedikodu yapan, buna alet olan ve yayanları Allah’a havale edip noktayı koyduk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sezon boyunca saha içerisinde samimi oldukları gözlenen ikili, sosyal medya platformu Instagram’dan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

TESİS VE OTELE ZARAR VERDİĞİ İDDİASI

33. haftadaki Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki hafta takımdaki yerini alamayan Balotelli, geçen hafta Alanyaspor maçında 90 dakika forma giydi.

İtalyan oyuncunun geçen haftalarda Adana’da kaldığı otelin kapı ve camlarını kırdığı iddia edilmiş ve sonrasında kulüp tesislerinde de kapı kırdığı belirtilmişti.

Bu sezon 31 maçta forma giyen 31 yaşındaki İtalyan forvet, 13 gol atıp 6 da asist yaptı.

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