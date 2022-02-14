Balotelli’nin müthiş golü VAR’a takıldı! Adana’da ortalık karıştı…

Adana Demirspor'un sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı maçın ilk yarısı müthiş aksiyona sahne oldu. Beşiktaş'ın öne geçtiği ilk 45 dakikada Balotelli'nin attığı muhteşem gol VAR kararına takılınca Adana'da ortalık karıştı.

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Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geldiği Adana Demirspor karşısında ilk yarıda 1-0’lık üstünlük yakaladı. 31. dakikada Alex Teixeira’nın kafa golüyle öne geçen Beşiktaş’a Adana Demirspor ilk yarının bitimine dakikalar kala Balotelli ile karşılık verdi.

Ceza sahası dışında topla buluşan Mario Balotelli önü kapalı olmasına rağmen uzak köşeye doğru müthiş bir şut çıkardı ve Ersin’i avladı. Bu sezon Adana Demirspor’da ortaya koyduğu performansla İtalya Milli Takımı’na tekrar davet edilen Balotelli sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.

GOLDEN ÖNCE FAUL KARARI

Golün sevinci yaşanırken VAR’dan hakem Ali Şansalan’a bir uyarı geldi. Balotelli’nin attığı gol öncesi Adana Demirsporlu Vargas’ın Ghezzal’in ayağına basarak yaptığı müdahalede faul şüphesiyle kenara giden Şansalan golü iptal etti. Pozisyonda faul olduğunu belirten hakemin golü iptal etmesi Adana Demirspor cephesinde büyük tepkilere neden oldu.

Kenara gelerek yardımcı hakeme ve Ali Şansalan’a serzenişte bulunan Balotelli adeta çılgına döndü. Yaşanan gerilimin sahaya yansımasıyla 5 dakika içinde 5 tane sarı kart çıktı.

Welinton, Batshuayi, Balotelli, Vargas ve Belhanda hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.