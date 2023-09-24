Bandırmaspor Gençlerbirliği’ni farklı yendi
Sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Bandırmaspor, yenilmezlik serisini altı maça çıkardı. İki futbolcusu kırmızı kart gören Gençlerbirliği maçı 9 kişi tamamladı.
Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti.
Bandırmaspor’a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Djitte, 45+5 ve 59. dakikalarda Doğan Can Davas ve 90. dakikada Bobadilla kaydetti. Gençlerbirliği’nin tek golü 82. dakikada Amilton’dan geldi. Gençlerbirliği’nde Wu 20. dakikada, Nzaba da 57. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Bandırmaspor puanını 12’ye yükseltirken, Gençlerbirliği 10 puanda kaldı.
- Stat: Bandırma 17 Eylül
- Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı
- Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 46 Bobadilla), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 74 Mehmet Özcan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 74 Harris), Doğan Can Davas (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 60 Soukou)
- Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Enes Keskin, Yatabare (Dk. 67 Akabueze), Kayode (Dk. 83 Ortan Karakullukçu), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Musa Çağıran (Dk. 46 Rodrigues), Muhammet Himmet Ertürk, Silva (Dk. 88 Özgür Çek)
- Goller: Dk. 9 Djitte, Dk. 45+5 ve 59 Doğan Can Davas, Dk. 70 Bobadilla (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 82 Amilton (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
- Kırmızı kartlar: Dk. 20 Wu, Dk. 57 Nzaba (Gençlerbirliği)
- Sarı kartlar: Dk. 30 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor), 45+5 Osman Ertuğrul Çetin, Dk. 58 Yiğit Efe Demir (Gençlerbirliği) (AA)