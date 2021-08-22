Bandırmaspor Menemenspor’u tek golle geçti
Sahasında Menemenspor'u konuk eden Bandırmaspor, tek golle üç puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçın tek golünü Akabueze kaydetti. Bandırmaspor, ilk iki maçını kazanırken, Menemenspor ilk kez puan kaybı yaşadı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 17′ Kullanılan serbest vuruşta savunmanın kafa ile karşıladığı topu karambolde Ömer uzaklaştırdı.
- 18′ Mulumba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükseklik kazanan top Ömer'in dokunuşu sonrası kornere çıktı.
- 25′ Keny topla ceza sahasına girişinde Batuhan'ın elleriyle çeldiği top Landel'de kaldı. Landel'in vuruşu ile top yandan dışarı çıktı.
- 34′ Rasheed ceza sahasında Ahmet Sağat ile paslaştı. Bu oyuncunun vurduğu top Kaleci Gökhan'ın ellerinde kaldı.
- 45′ Mazlum Demir'in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasında Ahmet Sağat ile buluştu. Ofsayt olarak değerlendirilen pozisyonda top Kaleci Gökhan'da kaldı.
- 46′ Ceza sahasında Landel ve Keny paslaşmasında Keny'nin vurduğu top büyük farkla dışarı çıktı.
- 55′ Remi Mulumba’nın ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı gitti.
- 80′ Selçuk Alibaz’ın top kaybında Emre Özer’in vuruşu ile kale direğine çarpan topu defans uzaklaştırdı.
- GOL! 84′ Keny’nin sol kanattan yaptığı ortada kafayla harika bir vuruş yapan Akabueze takımını öne geçirdi 1-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Suat Güz, Onur Gülter
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Remi Jose Michel Mulumba, Philippe Paulin Keny, Okan Alkan (Gökay Güney dk. 90+4), Guy Lucien Michel Landel (Selçuk Alibaz dk. 76), Doğan Can Davas (Chukwuma Emmanuel Akabueze dk. 76), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Guido Koçer dk. 65), Burak Süleyman (Arb Manaj dk. 65)
Yedekler: Veysel Sapan, Aygün Özışıkyıldız, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen xx, Mahamadou Ba xx, İbrahim Alhassan Adamu xxx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 88 ?), Ahmet Sağat xxx, Mazlum Demir xx, Ömer Şahbaş xx, Berkan İbrahim Çakır xx (Emre Özer dk. 66 xx), Toni Correia Gomes xxx (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 80 ?) , İbrahim Akanbi Rasheed xxx, Mete Çelik xx, Sinan Akgöl xx
Yedekler: Emir Akay, İlyas Bircan, Emre Batuhan Adıgüzel, Ahmet Aslan, Cem Çelik, Abdullah Aydın, Kerem Paykoç
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Gol: Chukwuma Emmanuel Akabueze (dk. 84) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Philippe Paulin Keny, Guy Lucien Michel Landel, Remi Jose Michel Mulumba, Okan Alkan (Bandırmaspor), Mazlum Demir, İbrahim Akanbi Rasheed (Menemenspor)