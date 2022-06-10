Bangladeş’te Arjantin-Brezilya kavgası! Taş ve tuğlalarla saldırdılar…

Futbol fanatikleri sınır tanımamaya devam ediyor. Bangladeş'teki Brezilya ve Arjantin hayranları birbirine girdi. Yaklaşık 300 kişinin dahil olduğu kavgada 7 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Bangladeş’in başkenti Dakka’da, Arjantin ve Brezilya’nın milli takımlarını destekleyen Bangladeşliler arasında kavga çıktı. Güney Asya ülkesi olan Bangladeş’te, iki Güney Amerika ülkesini destekleyen çok sayıda taraftar var.

Polis şefi Masud Rana yaptığı açıklamada, Dakka’nın dışındaki bir kriket sahasında Arjantin ve Brezilya destekçileri birbirlerine taş ve tuğlalarla saldırdığını söyledi. Kavgaya yaklaşık 300 kişi katılırken 7 kişi yaralandı.

Yetkililer, kavganın iki tarafın hangi ülkenin daha güçlü olduğunu tartışması üzerine başladığını belirtti. Bir Arjantin taraftarının, Estonya ve İtalya’yı yenmelerinin ardından Brezilya’dan daha iyi olduklarını söylemesiyle başlayan tartışma, kitlesel bir kavgaya dönüştü.

Milyonlarca Brezilya ve Arjantin taraftarının bulunduğu 168 milyon nüfuslu Bangladeş’te, iki ülkenin galip gelmesi için törenler düzenleniyor. Bangladeş’teki kasabalarda her iki Güney Amerika ülkesinin bayrakları asılıdır.

Arjantin 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandığında Bangladeş sokaklarında kutlamalar düzenlenmişti.