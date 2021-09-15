Barcelona Bayern Münih karşısında ezildi! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Bayern Münih'i konuk eden Barcelona, Camp Nou'daki maçta hiçbir varlık gösteremezken sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Barcelona 1997'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçını kaybetti ve Bayern Münih karşısında mücadeleyi isabetli şut çekemeden tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları da belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlarken, en dikkat çekici sonuç Camp Nou’daki Barcelona-Bayern Münih mücadelesinden geldi. Katalan ekibi karşısında maçı baştan sona üstün götüren Bayern Münih, deplasmandan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak E Grubu’ndaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona ise, tarihi bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Thomas Müller’in uzaktan çektiği şut savunmaya da çarpıp ağlarla buluşunca, Bayern Münih soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Organize atak geliştirmekte güçlük çeken ve topu rakip sahaya bile taşımakta zorlanan Barcelona, 56. dakikada Robert Lewandowski’nin golüne engel olamayınca skor 2-0’a geldi. Bayern Münih karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Barcelona, Alman ekibinin kalesinde net bir gol pozisyonu üretmeyi de başaramadı.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Yusuf Demir, Gavi, Oscar Mingueza ve Alejandro Balde gibi genç futbolcuları sahaya sürerek takımın enerjinisini yukarı çekmek istese de, Polonyalı golcü Lewandowski mücadelenin 85. dakikasında kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu 3-0 olarak belirledi. Barcelona’yı mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptı. Katalan ekibi Barcelona ise, kendi taraftarı önünde adeta kâbus yaşadı.

1997’DEN BERİ İLK KEZ…

Şampiyonlar Ligi’ndeki açılış maçlarında 1997’den beri yenilgi yüzü görmeyen Barcelona, son olarak Newcastle United’a mağlup olmuştu. Aradan geçen 22 açılış maçının 17’sini kazanan ve 5’ini beraberlikle tamamlayan Barcelona, bu alanda 24 yıl sonra yenilgiyle tanıştı. Barcelona gruptaki ikinci maçında Benfica deplasmanına konuk olurken, Bayern Münih sahasında Dinamo Kiev’i ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI

E Grubu

Dinamo Kiev 0-0 Benfica

Barcelona 0-3 Bayern Münih

F Grubu

Young Boys 2-1 Manchester United

Villarreal 2-2 Atalanta

G Grubu

Sevilla 1-1 Salzburg

Lille 0-0 Wolfsburg

H Grubu

Malmö 0-3 Juventus

Chelsea 1-0 Zenit

TUESDAY’S RESULTS Goals, comebacks, drama

Best performance?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2021

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