Barcelona, Eric Garcia’ya 5 yıllık imza attırdı

İspanya Laliga’da sezonu şampiyon Atletico Madrid’in 7 puan gerisinde kapatan Barcelona, savunmaya alt yapısından yetişen Eric Garcia’yı dahil etti.

38 maçta 85 gol atarak Atletico Madrid ve Real Madrid’den 18 gol fazl atan Barcelona, savunmada ise istediği performansı sergileyemedi ve kalesinde 38 gol gördü.

Barça, La Masia’dan yetişip 2017’de Manchester City’ye gönderdiği Eric Garcia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. City ile sözleşmesi biten 20 yaşındaki stoperin serbest kalma maddesi ise 400 milyon Euro olarak belirlendi.

EURO 2020 için İspanya Milli Takımı kadrosuna dahil edilen Garcia, Sergio Agüero’dan sonra Barcelona’nın ikinci transferi oldu.

İspanyol savunmadı Manchester City ile geçen sezon toplam 12 maça çıkıp 858 dakika forma giydi.