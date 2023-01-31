Barcelona ile Limak, Nou Camp’ın yenilenmesi için kontrat imzaladı

Dünyanın en büyük spor kulüplerinden FC Barcelona, stadı Spotify Nou Camp'ın yenilenmesi işi için Limak ile kontrat imzaladı.

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Sözleşmeye göre yenileme çalışmaları liglerin bitmesinin ardından haziran ayında başlayacak ve 3 yıl içinde tamamlanacak. Barcelona yönetimi, yenileme çalışmaları için Limak’ın seçildiğini 9 Ocak 2023 tarihinde açıklamıştı.

Stadın yenileme çalışmaları devam ederken futbol takımının maçlarını 1 yıl süreyle başka sahada oynayacağı belirtildi. Sözleşmeye Barcelona adına Kulüp Başkanı Joan Laporta imza koyarken, Limak adına ise imzayı Nihat Özdemir attı. İmza törenine Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Barselona Başkonsolosu Selen Evcit de katıldı.

ÖZDEMİR: PROJE, UFKUMUZU VE VİZYONUMUZU NE KADAR GENİŞ TUTABİLDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR

Barselona’da gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, bu projenin bir stadyumu yenilemekten çok daha öte bir sorumluluk anlamına geldiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

”Camp Nou ve Barselona adeta birbiriyle özdeşleşmiş iki kavram. Sadece kulüp için değil, Barselona şehri ve kulübün taraftarları için de büyük anlam taşıyan bu yapının yenilenmesi işini, zorlu bir rekabet içinde geçen teklif sürecinin ardından üstlenmiş olduk. Bu proje Limak açısından ufkumuzu ve vizyonumuzu ne kadar geniş tutabildiğimizi gösterirken, hepimizi haklı olarak gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor.”

İleride tüm Barselonalıların sahip olmaktan gurur duyacağı bir tesisi ortaya çıkarmaya kararlı olduklarını sözlerine ekleyen Özdemir, Camp Nou’nun yenilenmesi projesi ile Limak olarak dünya çapında çok önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini ifade etti.

LAPORTA: BARSELONA TARAFTARINA, TORUNLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ MİRASIMIZ OLACAK

İmza töreninde konuşan Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ise ”1992 Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan sonra Katalonya’da bir spor tesisi için yapılan en önemli dönüşüm ve modernizasyon projesi olacak olan yeni stadyum, Espai Barça’nın mücevher taşı olacak. Ayrıca Yeni Spotify Camp Nou, Barselona taraftarına, torunlarımıza bırakacağımız mirasımız olacak. Hiç şüphesiz bu süreç hem kulüp hem de Limaka büyük bir profesyonel sorumluluk yüklüyor. Barselona Futbol Kulübü’nün 125’inci kuruluş yıldönümüne denk gelen Kasım 2024 tarihine kadar bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

KAPASİTE 105 BİNE ÇIKACAK, ÇATISINDA GÜNEŞ PANELLERİ OLACAK

Stadyumun yenilenmesi ile seyirci kapasitesi 105 bine çıkacak. Kısmen kapanacak olan stadın çatısına ise güneş panelleri yerleştirilecek. Dünya genelinde 12 ülkede faaliyet yürüten Limak Şirketler Grubu bu proje ile faaliyette bulunduğu ülkelere bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz yıl Limak İnşaat, ENR Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında bir önceki yıla göre 6 sıra yükselerek, 50’nci sırada yer almıştı.