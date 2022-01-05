Barcelona kabustan geç uyandı

Barcelona, Kral Kupası Son 32 Turu'nda konuk olduğu Linares karşısında zor anlar yaşadı. Barcelona, zayıf rakibi karşısında ilk yarısını yenik tamamladığı maçın ikinci yarısında peş peşe bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu maçında Barcelona, konuk olduğu 2. Lig ekibi Linares’i elerken oldukça zorlandı. Dünya devi rakibi karşısında ilk yarıyı önde tamamlayan Linares, ikinci yarıda üst üste yediği gollerle Barcelona’ya mağlup oldu.

Maça iyi başlayan Linares, 19. dakikada Hugo Diaz’ın golüyle öne geçti. Bu gol ayrıca ilk 45 dakikanın sonucunu belirledi. Attığı gol sonrası savunmaya çekilen ve Barcelona’ya gol fırsatı vermemeye çalışan Linares, son yarım saatte çözüldü.

PEŞ PEŞE GOLLER

Barcelona, 63. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Ousmane Dembele ile beraberliği yakaladı. Bu golden 6 dakika sonra 69. dakikada Ferran Jutlga’nın golü Barcelona’yı öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona, zayıf rakibi karşısında oldukça zorlandığı maçı zor da olsa kazanmayı başardı. Barcelona, maçı kazanmasına rağmen sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşma boyunca yüzde 80’in üzerinde topa sahip olan Katalan ekibi, rakip kaleye isabetli şut gönderme konusunda ise pek etkili olamadı. Barcelona, sadece 6 isabetli şut atabildiği maçı 2-1 kazandı.