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Barcelona kupayı kaldırdı… Lionel Messi yine tarih yazdı

Barcelona, Kral Kupası’nın sahibi olurken, Arjantinli yıldız Lionel Messi rekorlarına yenilerini ekledi.

Güncellenme: 15:17, 18/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Barcelona kupayı kaldırdı… Lionel Messi yine tarih yazdı

İspanya Kral Kupası finalinde dün Barcelona ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. Barcelona, Griezmann, Frenkie De Jong ve Lionel Messi'nin (2) golleriyle kupanın 31.kez sahibi oldu.

Dev finalde 2 gol atan Messi, 119 yıllık kupa serüveninde 7 farklı final mücadelesinde gol sevinci yaşayan ilk futbolcu olurken, takımıyla çıktığı 10 final maçında 9 gol de kaydederek Kral kupasının final tarihinde en çok gol atan isim oldu.

Öte yandan Barcelona’da ilk sezonunu geçiren Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman da, Katalan ekibinde ilk kupa zaferini yaşadı.

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