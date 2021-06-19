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Barcelona, Memphis Depay transferini açıkladı

Katalan devi Barcelona, Lyon ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Forvet ve kanat bölgesinde forma giyen Depay, son yıllardaki formda görüntüsüyle dev ekiplerin radarına girmişti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:02, 19/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Barcelona, Memphis Depay transferini açıkladı

Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020’de mücadele eden Memphis Depay’ın, Barcelona’ya transfer olduğu resmen duyuruldu. Katalan ekibi Barcelona, 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

PSV Eindhoven altyapısında yetişen ve 2012’de profesyonelliğe adım atan Depay, 2015’te 34 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer olmuştu.

İngiltere’de beklentilerin altında kalan ve 2017’de 16 milyon Euro’ya Lyon’un yolunu tutan Depay, Fransız ekibinde yeniden form tuttu ve Barcelona’ya imza atmayı başardı. Geçen sezon Ligue 1’de oynadığı 37 maçta 20 gol atıp 12 asist yapan Depay, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020’de mücadele ediyor.

Memphis Depay’ın 2020-21 sezonunda Ligue 1’de attığı goller:

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Yayınlanma Tarihi:20:01,