Barcelona, Memphis Depay transferini açıkladı

Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020’de mücadele eden Memphis Depay’ın, Barcelona’ya transfer olduğu resmen duyuruldu. Katalan ekibi Barcelona, 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

PSV Eindhoven altyapısında yetişen ve 2012’de profesyonelliğe adım atan Depay, 2015’te 34 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer olmuştu.

Heart of a Lion

pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

İngiltere’de beklentilerin altında kalan ve 2017’de 16 milyon Euro’ya Lyon’un yolunu tutan Depay, Fransız ekibinde yeniden form tuttu ve Barcelona’ya imza atmayı başardı. Geçen sezon Ligue 1’de oynadığı 37 maçta 20 gol atıp 12 asist yapan Depay, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020’de mücadele ediyor.

Memphis Depay’ın 2020-21 sezonunda Ligue 1’de attığı goller: