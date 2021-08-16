Barcelona Messi’siz ilk maçında gol yağdırdı! Braithwaite yıldızlaştı

Barcelona, PSG'ye transfer olan Arjantinli efsane futbolcusu Lionel Messi'nin yokluğunda Real Sociedad'ı mağlup etti. Braithwaite muhteşem bir performans ortaya koydu.

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İspanya La Liga’nın 1. haftasında Barcelona, sahasında konuk ettiği Real Sociedad’ı 4-2 mağlup ederken, Braithwaite sergilediği performansla takımını galibiyete taşıyan isim oldu. PSG’ye imza atan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi’siz ilk maçına çıkan Barcelona’da Braithwaite, iki gol atarken, bir de asist yaptı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Pique ile öne geçen Barcelona, 45+2’de Braithwaite’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Soyunma odasına 2-0 önde giren Katalan ekibi, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Maçta 59. dakika oynanırken bir kez daha sahneye çıkan Braithwaite, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı.

Üç farklı yenik duruma düştükten sonra farkı azaltmak için tüm riskleri alan Real Sociedad, aradığı golü 82. dakikada Lobete ile buldu. Bu golden üç dakika sonra 85. dakikada sahneye çıkan Oyarzabal, farkı bire indirdi. Peş peşe bulduğu gollerle puan için umutlanan Real Sociedad’ın umutlarını, 90+1. dakikada Braithwaite’in asistiyle ağları havalandıran Sergi Roberto son verdi.

Barcelona böylece, efsane futbolcusu Messi’siz nasıl bir oyun ortaya koyacağının da sinyallerini verdi. Lige galibiyetle başlayan Barcelona’da atılan dört gol, Messi’nin yokluğunun doldurulacağı sinyalini verdi.