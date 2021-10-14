Barcelona Pedri Gonzalez ile 2026’ya kadar sözleşme uzattı

Barcelona 18 yaşındaki yıldızı Pedri Gonzalez'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Katalanlar 1 milyar Euro'luk serbest kalma maddesi koydurduğu yeni sözleşmeyle ödenmesi imkansız bir bedele imza attı.

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Barcelona, 18 yaşındaki yıldızı Pedri Gonzalez’in sözleşmesi 2026 yılına kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Pedri ile bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve 4 yılık yeni sözleşmenin imzalandığı duyuruldu.

1 MİLYAR EURO’LUK SERBEST KALMA BEDELİ

2019/20 sezonunu Las Palmas’ta kiralık olarak geçiren oyuncu, Barça’ya dönmesinin ardından takımın önemli isimlerinden biri oldu. Genç İspanyol yeni sözleşme ile geleceğini Barcelona’ya teslim etti. Barça sözleşmeye ödenmesi imkansız bir serbest kalma maddesi koydu. Katalanlar Pedri’nin serbest kalma bedelini tamı tamına 1 milyar Euro olarak belirledi.

La Palmas altyapısında yetişen Pedri, 2019’da 20 milyon Euro karşılığında Barcelona’ya imza atmıştı.

PEDRİ’NİN REKORLARI

2021/22 sezonunda Barcelona ve İspanya Millî Takımı ile 74 maça çıkan Pedri, Avrupa’daki diğer tüm oyunculardan daha fazla forma giyen isim oldu.

2020/21 sezonunda Barça ile 53 maça çıktı ve Katalan devi ile İspanya Kral Kupası’nı kazandı.

Avrupa Şampiyonası’nda İspanya forması ile son 16 turunda Hırvatistan’a karşı mücadele veren Pedri, turnuvada 17 yıllık bir rekoru tarihe gömdü.

Barcelonalı futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde bir eleme maçında 11'de başlayan en genç futbolcu oldu. 18 yaş 215 günlük olan Pedri, 29 gün farkla rekorun yeni sahibi oldu. Eski rekor Wayne Rooney'e aitti. İngiliz futbolcu, Portekiz'de düzenlenen EURO 2004'te Portekiz karşısında 11'de maça çıktığında 18 yaş 244 günlüktü.