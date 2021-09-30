Barcelona resmen dağıldı… Şampiyonlar Ligi’nde averaj takımı oldu

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 maç üst üste kaybeden Barcelona adeta dibe vurdu. Ronald Koeman yönetiminde Devler Ligi'nde 5 maçtır yüzü gülmeyen Katalanlar averaj takımına dönüştü.

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Şampiyonlar Ligi’nin bir numaraları favorilerinden biri olarak gösterilen İspanyol devi Barcelona tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Messi’nin ayrılığı sonrası çalkantılı günler geçiren Katalanlar E Grubu’nda Bayern Münih’e 3-0 kaybettiği ilk maçın ardından aynı hezimeti Portekiz’de de yaşadı.

Grubun ikinci maçında Benfica’ya konuk olan Barcelona yine 3 golle hezimete uğrayarak dağıldı. Baştan sonra maçta üstün olan Portekiz ekibi 3. ve 79. dakikalarda Darwin Nunez, 69’da da Rafa Silva ile bulduğu gollerle Barça’yı ezip geçti. İki maçın ardından henüz puan alamayan Barcelona grupta -6 averajla son sırada yer aldı.

Tarihinde ilk kez üst üste 2 maçı kaybeden Barcelona H Grubu’nda -7 averajı olan Malmö’den sonra en kötü averaja sahip ikinci takım oldu. Barcelona, tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi başlangıcını yapan ve oynadığı son 5 Devler Ligi maçını kazanamayan Ronald Koeman adeta hedef tahtası haline geldi.

ÇANLAR KOEMAN İÇİN ÇALIYOR

Barcelona için ligde de durumlar iyi değil… La Liga’da şu ana dek çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Barça mevcut puan durumunda 6. sırada yer alıyor. İspanya medyasının ve taraftarların yüksek sesle tepkisini dile getirdiği Katalanlar’da kötü gidişatın faturası Ronald Koeman’a kesilebilir. Ligde oynanan son Granada ve Cadiz maçları sonrası gönderileceği konuşulan Hollandalı çalıştırıcı için Barcelona’nın ayrılık kararını duyurması bekleniyor.