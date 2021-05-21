Barcelona, Sergio Agüero ile anlaştı

İspanya La Liga devi Barcelona, Luis Suarez sonrasında yaşadığı hücumdaki eksikliğini Manchester City’de gösterdiği performansla Premier Lig efsaneleri arasına giren Sergio Agüero’yu kadrosuna katıyor.

City ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Arjantinli golcünün 10 milyon Euro altındaki miktara imza attığı ve Şampiyonlar Ligi kazanma bonusunun da 2 yıllık sözleşmede yer aldığı belirtildi.

Sky Sports İtalya muhabiri Fabrizio Romano’nun haberine göre; resmi imzalar 29 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından atılacak.

Haberde ayrıca Barcelona’nın Lyon ile sözleşmesi biten Hollandalı forvet Memphis Depay ile görüşmelerin sonuna geldiği belirtildi.