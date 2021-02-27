Barcelona seriyi 15 yaptı! Kritik zafer…

İspanya La Liga’nın 25. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak şampiyonluk yarışında zirveye tutundu.
1 maçı eksik olan Sevilla’nın 2 puan önünde maça çıkan Barcelona, galibiyeti 29. dakikada Ousmane Dembele ve 85. dakikada Lionel Messi’nin golleriyle buldu.
Barcelona bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkarıp puanını 53’e çıkardı. 24 maç yapan Sevilla ise 48 puanla 4. sırada kaldı.
Zirvede 23 maçla 55 puana sahip Atletico Madrid bulunuyor. 24 maç ve 52 puanla Real Madrid ise 3. sırada yer alıyor.
Sevilla gelecek hafta Cumartesi Elche deplasmanına çıkarken; Barcelona da aynı gün Osasuna’ya konuk olacak.