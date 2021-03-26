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Barcelona, TikTok’çulara savaş açıyor!

İspanya La Liga devi Barcelona, sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcılarıyla yaşadığı sıkıntıya çare bulmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:52, 26/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Barcelona, TikTok’çulara savaş açıyor!

İspanya takımlarından Barcelona, futbolcuların fenomen olma sevdalısı kişiler tarafından tacize uğramasını önlemek amacıyla antrenman sahasında güvenliği artırmak istiyor.

Son dönemin en popüler uygulaması TikTok’un kullanıcıları tarafından hedef alınan Lionel Messi ve diğer yıldızlar, sürekli yakın çekime alınmalarının yanı sıra, bazı durumlarda hakarete maruz kalıyorlar.

Genellikle soğukkanlı yapısıyla bilinen Arjantinli futbolcu Messi, bu ay başında bazı TikTok kullanıcılarının kendisini kışkırtması sonucunda sinirlerine hakim olamadı. Tecrübeli futbolcu, “Zaten bir aynı videoları çekip duruyorsunuz, tüm hayatınızı benim videolarımı çekerek geçiremezsiniz” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

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“BARCELONA B TAKIMINA GİT”

Antoine Griezmann ve Frenki de Jong da hedefteki isimler arasında yer alırken, son olarak savunma oyuncusu Samuel Umtitit TikTok’çuların gazabına uğradı. Bir grup genç tarafından protesto edilen Umtiti’ye “Barcelona B takımına git” diye bağırıldı.

Orta saha oyuncusu Pedri de evinde tacize uğrarken, bu hafta milli takım görevine giden bazı futbolcular da Barcelona’daki havalimanında kendisini bekleyen TikTok’çularla karşı karşıya kaldı.

Barcelona yöneticileri, antrenman sahasının etrafındaki güvenliği artırmak için polis ekipleriyle ön görüşme yaptı, ancak insanların oyuncuların arabalarına yaklaşmasını engellemenin zor olacağı söylendi.

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