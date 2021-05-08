Barcelona ve Atletico Madrid yenişemedi, Real Madrid sevindi

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışındaki Atletico Madrid ve Barcelona arasındaki mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Lider Atletico Madrid, 35. hafta karşılaşmasında Katalan devi Barcelona’ya konuk oldu. İki takımın da net fırsatları değerlendiremediği mücadele başladığı gibi bitti ve Atletico Madrid 77 puanla liderliğini korudu.

75 puanla ikinci sırada bulunan Barcelona ise, sahasında oynadığı maçı kazanarak bitime 3 hafta kala lider olma şansını kullanamadı. Ancak üçüncü sırada bir maçı eksik olan 74 puanlı Real Madrid, Sevilla ile oynayacağı maçı kazanması halinde 77 puana ulaşacak ve ikili averajda önde olduğu için liderlik koltuğuna oturabilecek.

Atletico Madrid bir sonraki maçında Real Sociedad’ı konuk ederken, Barcelona deplasmanda Levante ile karşılaşacak.