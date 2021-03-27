Barcelona ve Real Madrid 17’lik yeni süperstarın peşinde: Fabio Blanco

İspanya’nın ünlü gazetesi AS’a göre; Barcelona ve Real Madrid, Valencia’da forma giyen ve ‘harika çocuk’ olarak tanımlanan Fabio Blanco’yu transfer etmek için kıyasıya bir rekabet içinde.

17 yaşındaki kanat oyuncusu şu anda Valencia forması giyiyor, ancak sözleşmesi Haziran’da sona ereceği için başka kulüplerle görüşme fırsatına sahip. Barcelona’nın Sportif Direktörü Mateu Alemany, Valencia’da çalıştığı dönemden Blanco hakkında bilgiye sahip. Real Madrid ise, bir süredir genç futbolcunun gelişimini yakından izliyor.

Valencia’daki yetkililer, oyun tarzı ve topa sahip olma konusundaki yetenekleri nedeniyle Blanco’yu ‘yeni Ferran Torres’ olarak tanımlıyor ve Manchester City’nin yıldızıyla yetenek bakımından benzerliklerine dikkat çekiyor.

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İSPANYA FUTBOLUNUN YENİ SÜPERSTARI

Blanco hakkındaki raporlarda, alt yaş gruplarında onunla çalışan antrenörlerin ‘İspanyol futbolunun yeni süperstarı’ yorumlarını yaptığı belirtiliyor. Hem Barcelona hem de Real Madrid, Blanco’yu transfer etmesi halinde B takımlarına katılmasını isteyecek, ancak sezon öncesi kampında A takımla şans bulacak.

Valencia ise, genç futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak için çabalıyor, ancak Avrupa devlerinin ilgisini çeken Blanco’nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Premier Lig takımlarından Manchester City, Manchester United ve Chelsea gibi takımlar da genç futbolcuyu yakından takip ediyor. Ancak herhangi bir hamle yapmadan önce 18 yaşına gelmesini beklemek zorundalar.