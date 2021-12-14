Barcelona, zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Yusuf Demir’i oynatmayacak

Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi nedeniyle şubat ayına kadar yedek olarak bekletilecek.

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Barcelona Türk asıllı Avusturyalı yıldızı Yusuf Demir için flaş bir karar aldı… Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien’den, kiralanan 18 yaşındaki genç orta sahanın sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu ekonomik şartları nedeniyle kullanmak istemeyen Katalanlar, Demir’i oynatmama kararı aldı.

Rapid Wien'den kiralanan Yusuf Demir'in zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen Barcelona, oyuncuyu yedekte bekletmeyi düşünüyor.

Sözleşmeye göre Yusuf'un 20 maçta en az 45 dakika süre alması halinde 10 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu var.

ŞU ANA KADAR 9 MAÇA ÇIKTI

Yusuf Demir, Messi’nin ardından Barcelona formasıyla bir Devler Ligi sınavına ilk 11’de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu. Ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirmek isteyen Yusuf için sorun kulübün sadece sportif açıdan değil finansal açıdan da çok sıkıntılı durumda.

Katalan ekibinde şu ana kadar 9 resmi maça çıkan Yusuf Demir’in Şubat ayındaki transfer dönemine kadar opsiyonun devreye girmemesi için süre almaması gerekiyor. Barcelona böylece ara transfer döneminde transfer harekatı için daha fazla bütçeye sahip olacak.

Alman basınında yer alan haberlere göre; fiziksel olarak oldukça formda olan oyuncunun 1 aylık sürede maça çıkmaması gelişimi açısından da olumsuz durumlar oluşturabilir. Şubat ayından itibaren yeniden süre verilmesi beklenen Yusuf Demir 2022 yazı için bir transfer olarak değerlendirilecek.