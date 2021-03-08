Barcelona’da efsane başkan Joan Laporta yeniden seçildi!

Katalan devi Barcelona’nın dünya futboluna damga vurduğu dönemlerde başkanlık yapan Joan Laporta, zor günler geçiren eski kulübüne yeniden başkan seçildi. Oyların yüzde 54,3’ünü alan Laporta, rakipleri Victor Font (yüzde 30) ve Toni Freixa’yı (yüzde 9) geride bırakarak Katalan devinde ikinci dönemine resmen başlamış oldu.

2003 yılında başkan seçilen ve Barcelona’ya 7 yıl boyunca sayısız başarı yakalatan (4 La Liga, 1 Copa del Rey, 3 İspanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Kulüpler Dünya Kupası) Laporta, Messi’nin geleceğinden kulübün içinde bulunduğu duruma kadar çok önemli ifadeler kullandı.

58 yaşındaki Laporta, sezon başında Messi’nin takımdan ayrılmaya çalışması ve takımın Bayern Münih’e 8-2 yenilmesinin ardından Ekim ayında başkanlıktan istifa eden Josep Maria Bartomeu’nun yerini aldı.

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Zafer konuşmasında Messi sözleri

Corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle Ocak ayından beri ertelenen seçime 109.531 üyeden 51.765’i oy verebildi. Laporta’ya toplam 30.184 kişi oy verirken deneyimli yöneticisi seçim zaferini kulüp marşını söyleyerek ve şampanya içerek kutladı. Laporta zafer konuşmasında, sözleşmesinin bitimine 4 ay kalan kaptan Lionel Messi’ye ayrı bir parantez açtı.

“20 yıl önce Leo Messi adında küçük bir çocuk, Barça’nın genç takımıyla ilk kez sahneye çıktı. Dünyanın en iyi oyuncusunun bugün oy vermeye geldiğini görmek, söylediklerimizin açık bir işaretidir. Leo Barça’yı seviyor. Dünyanın en iyi oyuncusu Barcelona’yı seviyor ve umarım bu Barcelona’da kalacağının bir işareti, ki hepimiz bunu istiyoruz.”

Büyük finansal sorunlar

Yıllar sonra yeniden görevi devralan Laporta, Messi sorunu dışında büyük bir mali krizle de boğuşmak zorunda kalacak. Covid-19 salgını nedeniyle bilet geliri olmayan Katalan devinin net borcu 488 milyon Euro’yken, brüt rakam 1,4 milyar Euro’yu geçiyor. Kulüp, Aralık ayında oyunculara yapılan ödemeleri ertelemek zorunda kaldı ve geçen yıl oyuncuların maaşında kesinti yaptı.

Ancak son dönemde saha içinde işleri yoluna koyan Katalan devi, son 16 lig maçından 13’ünü kazanırken Copa del Rey’de finale yükseldi. Laporta’nın ikinci başkanlık dönemindeki ilk maçı ise, Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Paris Saint Germain’e karşı oynayacakları mücadele olacak. “Bir geri dönüş yapmak için Paris’e gidiyoruz” diyen Laporta, ilk maçta 4-1 mağlup olan futbolcularının rövanşta skoru tersine çevirmeye çalışmasını bekleyecek.