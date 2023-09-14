Barcelona’da ekonomik düzenleme! Maaş üst limiti büyük oranda azaldı…

İspanyol devi Barcelona'da ciddi bir ekonomik düzenlemeye gidildi. Geçtiğimiz sezon futbolcuların maaşları için belirlenen üst sınır bu yıl yarıya düşürüldü.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) içinde ekonomik sıkıntı yaşayan kulüplerden biri olan Barcelona, geçtiğimiz sezon futbolcularının toplam maaşları için belirlenen 648 milyon 820 bin avroluk üst sınırı, bu sezon 270 milyon 200 bin avroya kadar düşürdü.

La Liga, İspanya’nın 1. ve 2. liglerindeki kulüplere getirdiği mali sınırlamaları açıkladı ve 2023-2024 sezonunda futbolcu maaşları için belirlenen üst sınırları bildirdi.

Buna göre, Real Madrid listenin başında yer alırken, eflatun-beyazlıların geçen sezon futbolcularına ödediği toplam maaş limiti 683 milyon 460 bin avro iken, bu sezon 727 milyon 425 bin avroya yükseldi.

ATLETİCO MADRİD İKİNCİ SIRAYI ALDI

Barcelona ise geçen sezon 648 milyon 820 bin avro olan futbolcu maaşları üst limitini bu sezon yaklaşık 379 milyon avroya kadar düşürdü. LaLiga, Barcelona’ya bu sezon için futbolcu maaşları için 270 milyon 200 bin avroluk üst sınır tanıdı.

Barcelona’nın yerine listede 2.’liğe çıkan Atletico Madrid’in üst sınırı da 296 milyon 350 bin avrodan 315 milyon 820 bin avroya çıkarıldı. Listenin en alt sırasında yer alan Alaves ise futbolcuları için toplam maaş üst sınırını 31 milyon 270 bin avrodan 9 milyon 980 bin avroya düşürdü.

Listedeki kulüplerin üst limitlerini karşılaştırıldığında, Real Madrid’in futbolcularına ödediği toplam maaşlar ile Alaves’in üst sınırı arasında yaklaşık 72 katlık bir fark olduğu görüldü.

Öte yandan Barcelona’nın mali durumu göz önüne alındığında, kulüp geçtiğimiz yaz Sergio Busquets, Jordi Alba ve Ousmane Dembele gibi futbolcularıyla yollarını ayırarak futbolcu maaşlarında yaklaşık 161 milyon 700 bin avroluk bir tasarruf sağlamıştı. Barcelona, hala LaLiga’nın belirlediği üst sınırların yaklaşık 134 milyon avro üzerinde futbolcu maaşı ödüyor. Kulübün ara transfer döneminde bazı futbolcuları satarak ve ek gelirler elde ederek bu farkı kapatması bekleniyor.

‘JOAO FELIX İÇİN YAZILAN RAKAM DOĞRU DEĞİL’

Barcelona’nın ekonomik durumunu düzeltmeye çalıştığını belirten LaLiga Başkanı Javier Tebas, Barcelona’nın Atletico Madrid’den kiraladığı Portekizli futbolcu Joao Felix’e 400 bin avro maaş ödüğü iddialarının doğru olmadığını savundu.

Tebas, basın toplantısında, “Birincisi, kulüplerin oyunculara ödediği miktar, ikincisi ise bizim koyduğumuz limit. Barcelona’nın Joao Felix için 400 bin avro maaş ödediği doğru değil. Biz bu sözleşmeyi olması gerektiğinden daha fazla inceledik. Barcelona, ona tahminimizden daha düşük bir maaş ödüyor. Maaş limitinde hesaplanması gerekenlerle ilgili bizim söylediklerimiz onların söylediklerinden çok daha fazlası.” şeklinde konuştu.