Barcelona’da Koeman dönemi sona erdi

Katalan ekibi Barcelona, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.

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La Liga’nın 11. haftasında Rayo Vallecano’ya 1-0 mağlup olan Barcelona’da teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ronald Koeman, teknik direktörlük görevinden alındı. Rayo Vallecano’ya karşı alınan yenilginin ardından Barcelona başkanı Joan Laporta, Koeman’a ayrılık kararını bildirdi.

Ronald Koeman, Perşembe günü takıma veda edecek. El Clasico’da Real Madrid’e yenilmesinin ardından Rayo Vallecano’ya da mağlup olan Barcelona, La Liga’da 15 puanla 9. sırada yer alıyor.

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Barcelona, 15 puanla 9. sırada olduğu ligde bu sezon şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Katalan takımı, geçen hafta sonu sahasında oynadığı maçta Real Madrid’e 2-1 yenildikten sonra dün akşam da deplasmanda Rayo Vallecano’ya 1-0 mağlup oldu.

Barcelona’da yaklaşık 15 ay görev yapan Koeman, toplamda 67 maça takımın başında çıkarak 39 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

Koeman, Barcelona ile geçen sezon Kral Kupası’nı kazandı.

İspanyol basını, Barcelona’da Koeman’ın yerine gelebilecek en güçlü teknik direktör adayının Xavi Hernandez olduğunu iddia ediyor.