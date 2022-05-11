Barcelona’da korkutan anlar! Ronald Araujo hastaneye kaldırıldı

Barcelona ile Celta Vigo arasında oynanan mücadelede korku dolu anlar yaşandı. Barcelona'da takım arkadaşı ile çarpışan Uruguaylı futbolcu Ronald Araujo yerde kaldı, beyin sarsıntısı geçiren stoper hastaneye kaldırıldı.

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İspanya La Liga’nın 36. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo’yu konuk etti. Barcelona sahadan 3-1’lik galibiyet ile ayrılırken maç içerisinde korku dolu anlar yaşandı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında takım arkadaşı Gavi ile kafa kafaya çarpışan Ronald Araujo görev bölgesine dönerken bir anda yerde kaldı. Araujo’ya ilk müdahaleyi takım arkadaşı Oscar Mingueza ve Celta Vigo’nun golcüsü Iago Aspas yaptı. Uruguaylı stoperi yan yatıran oyuncular, dilinin boğazına kaçmasını engelleyerek sağlık ekiplerinin gelmesini işaret ettiler.

AMBULANS SAHAYA GİRDİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Araujo, sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Saha kenarında bekleyen ambulans orta alana kadar girdi. Sedyeye konulan ve kafası ve boynu sabitlenen Araujo ambulansa alındı.

Barcelona, Uruguaylı stoperin beyin sarsıntısı geçirdiğini ve ileri tetkikler için hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Daha sonra gelen haberlerde Araujo’nun bilincinin açık olduğu belirtildi.

Olayın ardından iki takımın futbolcularının da etkilendiği görülürken, Barcelona sahadan 3-1’lik galibiyet ile ayrıldı. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Memphis Depay, 21. ve 48. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti. Celta Vigo’nun tek golünü ise 50. dakikada Iago Aspas attı.