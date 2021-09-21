Barcelona’da yeni kriz! Ronald Koeman ile yollar ayrılıyor…

La Liga'nın 5. haftasında Camp Nou'da Granada ile 1-1 berabere kalan Barcelona'da maç sonu yapılan açıklamalar ortalığı karıştırdı. Katalanlar'da Ronald Koeman ile yollar ayrılıyor.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga devi Barcelona’da sular durulmuyor… Lionel Messi’nin ayrılığı ile başlayan çalkantılı sürecin saha sonuçlarına da yansıdığı Katalan ekibinde yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Ligin 5. haftasında evinde Granada’yı konuk eden Barcelona, son anlara kadar 1-0 geride götürdüğü karşılaşmada 1 puanı son dakika golüyle kurtardı.

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e 3-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Barcelona’da Granada beraberliği bardağı taşıran son damla oldu. La Liga’da 8 puanla 7. sırada kalan Katalanlar’da teknik direktör Ronald Koeman’ın geleceği tartışılmaya başlanmıştı.

‘BARÇA 8 YIL ÖNCEKİ TAKIM DEĞİL’

Tecrübeli hoca maçtan sonra yaptığı açıklamada “4-3-3 sistemiyle oynadık. Kanatlarda hızlı olamadık. Ansu ve Dembele olsaydı ne demek istediğim anlaşılırdı. 2. dakikada golü yememiz olayları çok karmaşık hale getirdi. Maç içinde sürekli değişiklik yaptık ama skor üretemedik. Kadro listesine bakarsanız, hangi tarzda oynarsınız? Tiki taka oynar mısın? Biz yapılmasını gerekeni yaptık. Barcelona da artık 8 yıl önceki takım değil” ifadelerini kullanmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern’e karşı oynadıkları tutuk futbol ve arkasından gelen Granada beraberliğinin koltuğunu salladığına yönelik sorulara ise Koeman, “Geleceğim hakkında yorum yapamam. Artık bununla ilgili konuşmama kararı aldım” sözlerini sarf etti.

Son olarak taraftarlara seslenen Koeman, “Taraftar skordan memnun değil biliyorum ama takımın kazanmak için sahada bir şeyler yapmaya çalışmasının memnuniyet yaratmayacağını sanmıyorum” açıklamasını yapmıştı.

GÖREVİNE SON VERİLECEK

Açıklamalarıyla İspanya’da 1 numaralı gündem haline gelen Koeman ile ilgili Barcelona’nın radikal bir karar aldığı belirtiliyor. Özellikle İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Barça yönetimi Ronald Koeman ile yolları ayırma kararı aldı. Üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle büyük baskı altında kalan Katalanlar Koeman ile devam etmeme kararı aldı. Barcelona’da Perşembe günü Cádiz ile oynanacak mücadelenin ardından Koeman ile karşılıklı olarak yolların ayrılması planlanıyor. 19 Ağustos 2020’de Barcelona’da göreve başlayan 58 yaşındaki çalıştırıcı 59 maçta 37 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Barcelona’da Ronald Koeman’ın görevine son verilmesi durumunda yerine geçmesi için adı geçen adaylar da şu şekilde;